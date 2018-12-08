СМИ: экс-игрок «Ювентуса» и «Манчестер Сити» может перейти в «Крылья»

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Нападающий болгарского «Ботева» Валерий Божинов попал в сферу интересов самарских «Крыльев Советов», информирует «Советский спорт».

Как сообщает trud.bg, на футболиста претендуют несколько клубов, но вариант с «Крыльями» предпочтительней из-за личного знакомства форварда с главным тренером волжан Миодрагом Божовичем. Отмечается, что агент Божинова провел переговоры с самарцами.

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32-летний Божинов известен по выступлениям за итальянские «Фиорентину», «Ювентус» и «Парму», английский «Манчестер Сити» и португальский «Спортинг», однако все свои титулы футболист завоевал в составе белградского «Партизана» — он чемпион и двукратный обладатель Кубка Сербии.

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