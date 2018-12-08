Российский саночник стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде
Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Калгари, сообщает ТАСС.
Он прошел трассу за 1.29,315, проиграв 0,066 секунды австрийцу Вольфгангу Киндлю. Третье место у еще одного австрийца Давида Гляйршера (1.29,370).
Россиянин Максим Аравин стал девятым, Семен Павличенко — 13-м, Степан Федоров — 18-м, Александр Горбацевич — 31-м.
Кубок мира. 3-й этап. Калгари (Канада)
Мужчины. Итоговое положение
1. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.29,249
2. Роман Репилов (Россия) — 1.29,315
3. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.29,370…
9. Максим Аравин (Россия) — 1.29,602…
13. Семен Павличенко (Россия) — 1.29,870…
18. Степан Федеров (Россия) — 1.30,050…
31. Александр Горбацевич (Россия) — 1.31,147
Репилов поднялся на 14-е место в общем зачете Кубка мира, а сборная России лидирует в зачете Кубка наций.
Ранее российские саночники одержали победу эстафете на этапе Кубка мира.