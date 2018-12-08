Российский саночник стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде

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Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Калгари, сообщает ТАСС.

Он прошел трассу за 1.29,315, проиграв 0,066 секунды австрийцу Вольфгангу Киндлю. Третье место у еще одного австрийца Давида Гляйршера (1.29,370).

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Россиянин Максим Аравин стал девятым, Семен Павличенко — 13-м, Степан Федоров — 18-м, Александр Горбацевич — 31-м.

Кубок мира. 3-й этап. Калгари (Канада)

Мужчины. Итоговое положение

1. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.29,249

2. Роман Репилов (Россия) — 1.29,315

3. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.29,370…

9. Максим Аравин (Россия) — 1.29,602…

13. Семен Павличенко (Россия) — 1.29,870…

18. Степан Федеров (Россия) — 1.30,050…

31. Александр Горбацевич (Россия) — 1.31,147

Репилов поднялся на 14-е место в общем зачете Кубка мира, а сборная России лидирует в зачете Кубка наций.

Ранее российские саночники одержали победу эстафете на этапе Кубка мира.