Легенда советского хоккея не советует Ковальчуку возвращаться в КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров не видит причин для возвращения российского форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
В последних матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиян не набирал очков и проводил на льду меньше десяти минут
«Серия неудачных игр бывает у любого мастера. Поэтому сразу опускать форварда из первого звена в четвертое, давать ему минимум игрового времени – это неправильно. Как тут себя проявишь? При бывшем наставнике «Лос-Анджелеса» Ковальчук играл в ударном звене. Пришел новый — сразу ограничили время. Не исключаю, что здесь имеют место какие-то игры клуба. Лично я не буду советовать Ковальчуку вернуться в КХЛ. Возле него много близких людей, которые могут ему подсказать — как преодолеть трудную ситуацию. Тут, скорее, тренеру «Лос-Анджелеса» надо дать совет — повнимательнее работать с известными игроками! – сказал Майоров.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Ковальчука 14 (5+9) очков в 25 матчах за «Лос-Анджелес».
Ранее сообщалось, что российский хоккеист расторг контракт с «Вашингтоном».