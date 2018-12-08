Легенда советского хоккея не советует Ковальчуку возвращаться в КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров не видит причин для возвращения российского форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

В последних матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиян не набирал очков и проводил на льду меньше десяти минут

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«Серия неудачных игр бывает у любого мастера. Поэтому сразу опускать форварда из первого звена в четвертое, давать ему минимум игрового времени – это неправильно. Как тут себя проявишь? При бывшем наставнике «Лос-Анджелеса» Ковальчук играл в ударном звене. Пришел новый — сразу ограничили время. Не исключаю, что здесь имеют место какие-то игры клуба. Лично я не буду советовать Ковальчуку вернуться в КХЛ. Возле него много близких людей, которые могут ему подсказать — как преодолеть трудную ситуацию. Тут, скорее, тренеру «Лос-Анджелеса» надо дать совет — повнимательнее работать с известными игроками! – сказал Майоров.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Ковальчука 14 (5+9) очков в 25 матчах за «Лос-Анджелес».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист расторг контракт с «Вашингтоном».