Сирия рассчитывает на помощь российских тренеров при подготовке к ОИ

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Президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума сообщил о намерении привлечь к подготовке спортсменов специалистов из России, Китая и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Единственной олимпийское золото в истории Сирии завоевала семиборка Гада Шуаа под руководством россиянина Кима Буханцова.

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«Мы надеемся на специалистов из России, Белоруссии, Китая и других стран, которые помогут подготовить наших спортсменов до уровня участия в Олимпийских играх. У нас есть большой опыт работы с русскоязычными тренерами. В 1987 году у нас работали 37 специалистов из Советского Союза, и они подняли наших спортсменов на высокий международный уровень», — сказал Джума.

Все сирийские спортсмены завоевали три медали Олимпийских игр. Кроме Шуаа в историю вошли борец Жозеф Атия (серебро на Играх-1984) и боксер Насер Аш-Шами (бронза на Играх-2004).

Ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за Зубкова.