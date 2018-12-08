Свечников отметился передачей в победном матче «Каролины»
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Анахайм Дакс» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 — Сильверберг (Дотчин) — 11:47 (4×5)
1:1 — Бишоп — 21:53
1:2 — Песке (Терявяйнен) — 41:56
1:3 — Уильямс (Бишоп, Свечников) — 42:57
1:4 — Ахо (Терявяйнен) — 58:46 (пустые ворота)
Теперь на счету Свечникова 13 (шесть голов + семь передач) очков в 28 матчах нынешнего сезона НХЛ.