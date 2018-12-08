Кокорин и Мамаев смогут приготовить оливье в СИЗО
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут приготовить в СИЗО традиционный новогодний салат — оливье, сообщает сайт kp.ru.
5 декабря суд продлил арест футболистов еще на два месяца, соответственно, Новый год Кокорин и Мамаев отпразднуют в СИЗО.
Об условиях заключения рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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В СИЗО это делают с помощью кипятильника, который опускается в таз. На время сотрудники изолятора выдают подследственным безопасные ножи — как раз для подобных нужд. Так что было бы желание, а оливье можно сделать и в СИЗО», — поделился Мельников.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев смогут отпраздновать Новый год в СИЗО.