Кокорин и Мамаев смогут приготовить оливье в СИЗО

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут приготовить в СИЗО традиционный новогодний салат — оливье, сообщает сайт kp.ru.

5 декабря суд продлил арест футболистов еще на два месяца, соответственно, Новый год Кокорин и Мамаев отпразднуют в СИЗО.

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Об условиях заключения рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Набор продуктов нехитрый. Картошку и морковь им могут переслать в передачке родные или друзья. Колбасу, соленые огурцы, майонез и варенные яйца можно купить в интернет-магазине ФСИН

В СИЗО это делают с помощью кипятильника, который опускается в таз. На время сотрудники изолятора выдают подследственным безопасные ножи — как раз для подобных нужд. Так что было бы желание, а оливье можно сделать и в СИЗО», — поделился Мельников.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев смогут отпраздновать Новый год в СИЗО.