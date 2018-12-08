Гвардиола не считает «Манчестер Сити» лучшей командой

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает команду лучшей в Европе, передает «Советский спорт».

До этого наставник «Челси» Маурицио Сарри назвал «Манчестер Сити» «лучшей командой в Европе, а может быть, и в мире».

«Спасибо, но мы не лучшие. Чтобы быть лучшими, нужно выигрывать титулы. Мы их не выиграли, чтобы быть лучшей командой в Европе.

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Думать, что нет необходимости прогрессировать — это было бы самой опасной вещью. Во многих аспектах мы хороши, но можем еще лучше», — приводит слова специалиста Sky Sports.

«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 8 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» не знает, как победить «Манчестер Сити».