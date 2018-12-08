Легенда сборной Бразилии: «Золотой мяч» должен был получить Роналду

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Легенда бразильского футбола Ривалдо рассказал, кого бы выбрал в голосовании за «Золотой мяч», передает «Советский спорт».

Награду выиграл полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич. Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался на втором месте.

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«У Луки Модрича был отличный сезон. Он выиграл Лигу чемпионов и помог сборной Хорватии оказаться в финале чемпионата мира, но если бы выбирал я, то проголосовал бы за Роналду. Португалец забил много голов в прошлом сезоне, выиграл Лигу чемпионов. Он забил великолепный гол «Ювентусу» в гостевом матче.

Он доказал свою ценность на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой», — заявил он.

Ранее эксперт заявил, что «Золотой мяч» Модрича не стал закатом эпохи Роналду и Месси.