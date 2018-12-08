«Ювентус» повторил рекорд «ПСЖ»
Туринский «Ювентус» повторил достижение парижского «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».
Накануне в матче 15-го тура итальянского чемпионата «Ювентус» с минимальным счетом (1:0) обыграл «Интер». Эта победа для туринского клуба стала 14-й в 15-ти матчах.
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Таким образом, команда повторила достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по числу набранных очков после 15 стартовых туров.
Свой следующий матч команда Массимилиано Аллегри проведет в гостях у «Торино», а «Интер» примет «Удинезе».