Форвард НХЛ Панарин считает деньги ключом к свободе

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин считает, что деньги являются ключом к свободе.

«Деньги – это не ерунда. Все хотят хорошо жить. Помню, как я в детстве ходил и мечтал о хорошей машине. Это рождало голод, и я шел к своей цели.

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Не за деньгами гнался. А то обо мне скажут: «Меркантильная собака!» Но вообще смотрел интервью Максима Галкина, и он правильно сказал. Деньги — это свобода. Ты не зависишь ни от кого. Можешь жить, где угодно.

Не надо никому лизать задницу. Очень жаль таких людей, кто так вынужден делать, если начальник выше них. Много детей, а зарплаты не хватает. Или со здоровьем проблемы. Это очень тяжело. Так вот, деньги позволяют тебе не зависеть ни от кого», — сказал Панарин в интервью журналисту Павлу Лысенкову на YouTube-канале.

Ранее Панарин назвал «колхозниками» обвиняющих Евгению Медведеву в предательстве фанатов фигурного катания.