Игрок НХЛ Панарин назвал «колхозниками» обвиняющих Медведеву в предательстве

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джеткетс» Артемий Панарин поделился мнением о переезде российской фигуристки Евгении Медведевой в Канаду и критике, которая обрушилась на спортсменку.

«Это ее выбор. А если у нее условия были лучше там, в Канаде? Или в России ее не уважали? Может ей здесь что-то не нравилось.

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Я вообще слышал, что фигуристок заставляют всякую хрень жрать, таблетки разные для похудания. А ей потом детей рожать. И ты будешь жить ради людей, которые на диване сидят и кричат: «Предательница»? На хрен это надо?!

Обвинять ее в чем-то могут только колхозники. Если бы она поменяла гражданство и стала выступать за другую страну — тогда такую реакцию еще можно понять. Но если она выступает за сборную, то это даже лучше, что она прогрессирует где-то в лучшем месте. Если, например, сравнивать Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и НХЛ — НХЛ лучше, здесь ты прибавляешь в мастерстве. Тогда ты и в сборную приезжаешь более сильным игроком.

Но диванным экспертам-то этого не понять. Они ведь смотрят Владимира Соловьева. А он говорит: «Нельзя так делать!» — рассказал Панарин в интервью журналисту Павлу Лысенкову на YouTube-канале.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова посоветовала забыть о противостоянии Медведевой и Алины Загитовой.