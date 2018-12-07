Хэмилтон не явился на пресс-конференцию чемпионов FIA в Санкт-Петербурге

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Действующий чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон не пришел на пресс-конференцию чемпионов Международной федерации автоспорта (FIA), которая прошла в Санкт-Петребурге перед церемонией вручения наград FIA Gala-2018, сообщает «Советский спорт».

По словам главы пресс-службы организации Маттео Бончани, пилот «Мерседеса» почувствовал недомогание. Отмечается, что гонщик может посетить саму торжественную церемонию и получит победный кубок.

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В пресс-конференции приняли участие вице-чемпион прошедшего сезона немец Себастьян Феттель из «Феррари» и его партнер по команде финн Кими Райкконен.

Ранее сообщалось, что глава FIA Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину именной гоночный шлем.