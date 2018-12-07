Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

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Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала рейтинг женских национальных сборных, сообщает «Советский спорт».

По сравнению с предыдущим рейтингом сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 25-е место. За отчетный период россиянки дважды обыграли Сербию в двух товарищеских матчах — 2:1 и 1:0. Наилучшим результатом российской команды было 11-е место в августе 2004 года.

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Лидирует в рейтинге сборная США. В десятку лучших вошли команды Германии, Франции, Англии, Канады, Австралии, Голландии, Японии, Швеции и Бразилии. Лучший прогресс показали футболистки из Панамы, которые поднялись в рейтинге ФИФА на 12 мест.

Ранее сообщалось, что «Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес.