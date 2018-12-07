Семак знает причину частых поражений «Зенита» на выезде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/690/11705690/RIAN_3151798.HR-pic905-895x505-25855.jpg">

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» прокомментировал поражения своей команды в гостевых матчах, сообщает «Советский спорт».

В текущем сезоне сине-бело-голубые уступали на выезде минскому «Динамо», махачкалинскому «Анжи», московским «Динамо» и ЦСКА, «Ростову» и тульскому «Арсеналу».

Реклама

«Качество полей, конечно, влияет на игру. В таких случаях нивелируется разница в классе и мастерстве. На контратаках проще играть. На данном этапе мы хуже играем на выезде, чем дома. Мы думаем, с чем это связано. Но в гостях всегда сложнее играть. Есть понимание, с чем это связано. Будем над этим работать во время зимней паузы», — сказал Семак.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» на два очка.

Ранее сообщалось, что в профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы.