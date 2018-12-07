В команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не включил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в команду мечты, сообщает «Р-Спорт».

32-летний вратарь считает лучшей командой — ЦСКА образца 2005 года, с которым Акинфеев выиграл Кубок УЕФА.

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«Меня, например, всегда внутренне задевает, когда наши ребята на просьбу составить такую команду начинают перечислять: Роналду, Месси… Для меня моя команда мечты — это ЦСКА образца 2005 года. И Кубок УЕФА, который мы выиграли все вместе», — пояснил футболист.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

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