Кихира удивлена мировым рекордом в короткой программе

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Японская фигуристка Рика Кихира призналась, что удивлена оценками судей за короткую программу в финале Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает ТАСС.

За свое выступление 16-летняя спортсменка получила 82,51 балла, что стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало россиянке Алине Загитовой (80,78), которая на этих соревнованиях пока занимает второе место.

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«Я была очень удивлена. Не могла и вообразить, что могу получить настолько высокие оценки», — сказала Кихира на пресс-конференции.

Произвольные прокаты на финальном этапе Гран-при пройдут 9 декабря.

Ранее Загитова посетовала на нервы в короткой программе финала Гран-при.