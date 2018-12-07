Экс-игрок «Зенита» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал работу Олега Кононова на посту главного тренера московского «Спартака», передает «Советский спорт».

Кононов сменил на посту Массимо Карреру и исполняющего обязанности Рауля Рианчо.

«Пока вообще ничего не понятно. Проиграли в Лиге Европы «Рапиду» закономерно: отошли в оборону, стали удерживать 1:0. Что касается матча с «Крыльями», то если бы был назначен пенальти и счет стал 0:2, то «Спартаку» сложно было бы выиграть. Но очевидный одиннадцатиметровый не поставили, красно-белые переломили игру — молодцы!

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В матче с «Локомотивом» наиболее закономерным результатом, наверное, была бы ничья, однако «Спартак» опять проявил характер, додержал. А вот что дальше будет — не знаю.

В ничейной кубковой встрече с «Уралом» у красно-белых, с одной стороны, были красивые голы и комбинации, с другой — провальная игра в обороне. И на первых полосах всех газет команда сейчас не по игре, а благодаря тому, что там происходило последние месяцы», — заявил Радимов.

Ранее сообщалось, что отменена красная карточка футболиста «Спартака».