Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин занял четвертое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes, сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский хоккеист получает в год $14,5 млн.

«По подсчетам, суммарный доход десяти самых высокооплачиваемых звезд НХЛ в сезоне-2018/19 составит $144 млн, что на 8% больше, чем годом ранее», — пишет Forbes.

Лидирует в списке канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($19 млн). Второе место занимает его соотечественник нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес ($17,3 млн). На третьей строчке располагается еще один представитель Канады голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс ($15,6 млн).