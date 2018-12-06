Четвертый матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов в стране

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Встреча 17-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем» перенесена из-за протестов в стране, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции, данное решение было принято по просьбе властей.

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Матч должен был состояться в Сент-Этьене 9 декабря. О новой дате проведения встречи станет известно позднее.

В середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков перенесены матчи «Монако» — «Ницца», «Тулуза» — «Лион», «ПСЖ» — «Монпелье».