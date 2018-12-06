Расистские выкрики в адрес Гилерме будут рассмотрены позже

<img src="">

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит факт скандирования расистских кричалок со стороны фанатов московского «Спартака» в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Гилерме позже, сообщает «Советский спорт».

Причина — неявка на заседание представителей «Локомотива».

Реклама

«Скандирование носило расисткий характер. По объективным причинам сегодня в заседании не приняли участия представители «Локомотива». Чтобы не нарушать состязательность процесса, мы рассмотрение этого вопроса перенесли на неделю», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» – «Локомотив» состоялся 2 декабря на «Открытие Арене». Красно-белые обыграли гостей со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что отменена красная карточка футболиста «Спартака».