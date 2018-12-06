Экс-главному тренеру «Зенита» не сразу понравилось в России

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Корнелиус Пот, ассистент бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Дика Адвоката, признался, что голландскому специалисту сразу не понравилось в России, сообщает «Советский спорт».

По словам специалиста, Адвокат стал жаловаться с первой недели работы в России. В том числе ему не нравилась домашняя арена «Зенита» — стадион «Петровский».

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«С первой недели в России Дик жаловался мне. «Посмотри на этот стадион, я не хочу сюда возвращаться», - говорил он. Ему все не нравилось и он ворчал. Неделя, месяц, два месяца. В конце концов, мы провели в России почти три года. Когда мы покидали клуб, на наших глазах были слезы», — сказал Пот в интервью Voetbal International.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России, победителями Кубка и обладателями Суперкубка УЕФА. Позже голландец работал главным тренером сборной России.

Ранее сообщалось, бывший игрок «Зенита» чуть не умер из-за ошибки медсестры.