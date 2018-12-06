Тренер «ПСЖ» рассказал о сроках восстановления Неймара
Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Томас Тухель рассказал о сроках восстановления нападающего Неймара, передает «Советский спорт».
Наставник заявил, что форвард скоро вернется в команду.
«Неймар будет тренироваться несколько дней индивидуально.В пятницу или воскресенье он присоединится к общей группе на тренировках», — приводит слова Тухеля RMC.
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Бразильский игрок был заменен во время матча 14-го тура с «Бордо» из-за проблем с аддуктором.
11 декабря французскому клубу предстоит встреча с сербской «Црвеной Звездой» в рамках шестого тура Лиги чемпионов.
Ранее нападающий сборной Норвегии и французского «Лиона» Ада Хегерберг стала обладательницей «Золотого мяча».