Тренер «ПСЖ» рассказал о сроках восстановления Неймара

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Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Томас Тухель рассказал о сроках восстановления нападающего Неймара, передает «Советский спорт».

Наставник заявил, что форвард скоро вернется в команду.

«Неймар будет тренироваться несколько дней индивидуально.В пятницу или воскресенье он присоединится к общей группе на тренировках», — приводит слова Тухеля RMC.

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Бразильский игрок был заменен во время матча 14-го тура с «Бордо» из-за проблем с аддуктором.

11 декабря французскому клубу предстоит встреча с сербской «Црвеной Звездой» в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

Ранее нападающий сборной Норвегии и французского «Лиона» Ада Хегерберг стала обладательницей «Золотого мяча».