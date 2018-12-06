Неймар: каждый великий футболист должен сыграть в чемпионате Англии

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился планами на будущее, передает «Советский спорт».

Форвард считает, что каждый достойный футболист должен принять участие в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Хочу ли я однажды сыграть в АПЛ? Мы не знаем, что будет завтра, однако я верю в то, что каждый великий игрок хотя бы один день должен поиграть в чемпионате Англии», — рассказал Неймар на своем ютуб-канале.

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В нынешнем сезоне бразильский игрок выступил за «горожан» в 12 матчах чемпионата Франции, оформил 11 голов и шесть результативных передач.

Ранее бывший лидер сборной Бразилии Пеле сравнил нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.