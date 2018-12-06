Премьер-министр Японии предложил Путину посетить ЧМ по дзюдо в Токио

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио летом 2019 года, передает ТАСС.

Политики встретились 1 декабря в Буэнос-Айресе на саммите лидеров G20.

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«Не хотели бы вы посмотреть чемпионат мира по дзюдо в Токио?», — цитирует Абэ Sankei.

Соревнование будет проходить с 25 августа по 1 сентября 2019 года.

Ранее Путин поздравил генерального менеджера национальной команды по дзюдо итальянца Эцио Гамбу с 60-летнием.