Премьер-министр Японии предложил Путину посетить ЧМ по дзюдо в Токио
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио летом 2019 года, передает ТАСС.
Политики встретились 1 декабря в Буэнос-Айресе на саммите лидеров G20.
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«Не хотели бы вы посмотреть чемпионат мира по дзюдо в Токио?», — цитирует Абэ Sankei.
Соревнование будет проходить с 25 августа по 1 сентября 2019 года.
Ранее Путин поздравил генерального менеджера национальной команды по дзюдо итальянца Эцио Гамбу с 60-летнием.