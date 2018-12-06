Тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии травмированного защитника

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Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника команды Невена Суботича, который получил травму в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Бордо», передает «Советский спорт».

Сербский игрок был госпитализирован после того, как столкнулся с вратарем своего клуба Стефаном Руффье. В результате происшествия у Суботича пошла кровь, и спортсмен потерял сознание.

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«Суботич будет находиться под наблюдением. Доктор сказал, что лучше понаблюдать за ним 2-3 дня. Он получил сильный удар по голове», — цитирует Гассе AFP.

Встреча завершилась победой «Бордо» со счетом 3:2.

Ранее защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение в матче против казанского «Рубина» в рамках ¼ финала Олимп — Кубка России.