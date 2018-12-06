Эксперт: после ухода Карреры у «Спартака» осталась безалаберность

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлениях команды после прихода нового главного тренера Олега Кононова, передает Rusfootball.

Экс-форвард считает, что после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры действия игроков на поле не изменились.

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«Команда после ухода Массимо Карреры не изменилась. Например, в обороне ошибки все те же. Видно, что Кононов ищет варианты, он использует разных игроков и разные сочетания, к нему вопросов нет. Но насколько ему будет доверять руководство «Спартака» — это еще вопрос, потому что команда не является полигоном для испытаний. Кононов хочет что-то изменить в рисунке игры, сделать команду более-менее проповедующую комбинационный футбол, но пока ничего не получается», — поделился мнением спортсмен.

Он утверждает, что Кононову нужно дать время на работу с подопечными.

«Что еще осталось после ухода Карреры, так это упомянутая выше безалаберность. Но про Кононова сейчас нечего сказать, он только недавно принял команду и нам остается наблюдать за ее работой под руководством нового тренера. И вообще, Кононов должен пройти с командой полноценный сбор, как раз в январе такая возможность и предоставится. И после зимней паузы тренер сам определится кто ему нужен, а кто нет, и в какой футбол с этими исполнителями играть», — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.

Каррера покинул клуб 22 октября. Кононов до этого являлся наставником тульского «Арсенала».

Ранее «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в первом матче 1/4 финала Олимп — Кубка России.