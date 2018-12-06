Федерация спортивной гимнастики США подала заявление о банкротстве

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Федерация спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) подала заявление о банкротстве, сообщает ТАСС.

По информации The Wall Street Journal, организация, обвиняемая в домогательствах бывшего врача женской сборной Ларри Нассара к несовершеннолетним спортсменкам, заявила о своей несостоятельности.

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USA Gymnastics уже обратилась с этим в федеральный суд в американском Индианаполисе.

Источник утверждает, что федерация имеет финансовые трудности из-за упомянутого скандала. Она просит у суда защитить ее от кредиторов.

Ранее футболисты сборной России и московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки встретились с гимнастками Ариной и Диной Авериными.