Федерация спортивной гимнастики США подала заявление о банкротстве
Федерация спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) подала заявление о банкротстве, сообщает ТАСС.
По информации The Wall Street Journal, организация, обвиняемая в домогательствах бывшего врача женской сборной Ларри Нассара к несовершеннолетним спортсменкам, заявила о своей несостоятельности.
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USA Gymnastics уже обратилась с этим в федеральный суд в американском Индианаполисе.
Источник утверждает, что федерация имеет финансовые трудности из-за упомянутого скандала. Она просит у суда защитить ее от кредиторов.
Ранее футболисты сборной России и московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки встретились с гимнастками Ариной и Диной Авериными.