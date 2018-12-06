Роналду отказался идти на матч Кубка Либертадорес из-за «Реала»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался посещать ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», который пройдет в Мадриде, передает «Советский спорт».
По информации AS, форвард не хочет возвращаться в Испанию после того, как покинул мадридский «Реал». На данный момент он имеет плохие отношения с руководством «королевского клуба».
Реклама
СМИ утверждают, что на аргентинском соревновании появится нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси.
Напомним, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение провести заключительный матч турнира 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» из-за нападения фанатов «Ривера» на игроков «Боки».