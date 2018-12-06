Экс-игрок «Спартака» назвал Кокорина и Мамаева преступниками

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Тверского районного суда Москвы продлить арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля.

Экс-игрок красно-белых считает это наказание футболистов заслуженным.

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«Кокорин с Мамаевым – преступники. Здесь не может быть никаких вопросов, потому что надо все измерять по нашим общим законам, по Конституции России. Какая разница, кто ты – футболист, композитор или ученый? Ты нарушал закон, а значит, являешься преступником, и поэтому должен получить наказание за то, что натворил», — подчеркнул спортсмен.

Также он рассказал, что бы он сделал, если бы выбирал меру пресечение вместо суда.

«Дал бы им условный срок, потому что такие вещи прощать нельзя, а также многомиллионный денежный штраф. Отправили бы деньги тем, кого они оскорбили и отмутузили, а сам вопрос закрыли», — отметил Рейнгольд.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

Ранее жена Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с мужем.