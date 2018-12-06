В Москве на подростка-инвалида напали из-за шарфа «Динамо»

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Гастарбайтера избили подростка-инвалида из-за шарфа с символикой московского «Динамо», сообщает «Московский комсомолец».

Нападение произошло 22 ноября, однако информация об этом появилась только сейчас.

16-летний первокурсник колледжа по специальности автослесарь попал в ДТП год назад, из-за чего получил травму головы. Врачи установили ему имплант в области таза.

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Подросток находился в торговом центре с другом, когда к ним подошел неизвестный и приказал снять шарф бело-голубых. Гастарбайтер попросил объяснить мальчика, по какой причине он носит шарф и является ли он фанатом футбольного клуба, на что парень ответил отрицательно, так как надел шарф для того, чтобы не замерзнуть.

Незнакомец предложил выйти парню на улицу. Направляясь в соседний двор, мальчик подвернул ногу и сказал, что не может идти дальше. В ответ он получил удар ногой по голове. Друг пришел на помощь парню, однако вскоре появились еще около пяти человек и набросились на товарищей. Они избили лежащего на земле парня-инвалида.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Парень был направлен в реанимацию.

Правоохранительные органы задержали главного фигуранта дела — 16-летнего уроженца Таджикистана Абдусалама. Он признал, что напал на мальчика из-за шарфа. В его отношение открыто дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что погибший полузащитник московского «Локомотива» Алексей Ломакин поссорился с таксистом перед смертью.