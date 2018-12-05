Мать Кокориных считает избитого водителя виновником драки

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Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана заявила, что избитый сыновьями водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук является виновником драки, передает «Советский спорт».

«В обоих случаях были оскорбления. И Соловчук обзывал их нехорошими словами, и Пак. Последний оскорблял их в кафе, причем очень нехорошими словами. Я даже не хочу говорить их, это нецензурные слова.

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Соловчук первым ударил Кирилла. Не оскорблял, а бил первым. Как он ударил Пашу Мамаева, так же ударил и моего младшего сына. Его никто не трогал! Саша вообще их успокаивал», — сказала мать Кокориных в эфире программы «Прямой эфир».

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения игроков, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

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