«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России
Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в первом матче 1/4 финала Олимп — Кубка России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Софьян Ханни. У гостей мяч забил Владимир Ильин.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.
Россия. Олимп — Кубок России. 1/4 финала. 1-й матч
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1
Голы: 1:0 — Ханни, 48; 1:1 — Ильин, 67.