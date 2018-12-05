Фанаты «Спартака» устроили потасовку на трибуне из-за Глушакова

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Фанаты московского «Спартака» устроили потасовку во время матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против екатеринбургского «Урала», сообщает Sport24.

По информации издания, несколько болельщиков красно-белых начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес капитана столичного клуба Дениса Глушакова. Фанаты «Спартака», поддерживающие полузащитника, набросились на критиков хавбека. Отмечается, что стороны удалось разнять.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» проходит в Москве на арене «Открытие». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.