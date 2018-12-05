В Госдуме высказались о возможном конце карьеры Кокорина и Мамаева

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев считает, что решение суда продлить арест нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву может поставить крест на их футбольной карьере.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения игроков, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

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«Эта история будет уроком для всех известных людей, которые своими действиями подают пример остальным. Поэтому справедливым станет любое наказание, будь то домашний арест или денежная компенсация.

Разумеется, каждый случай индивидуален. Многие возвращались в спорт после долгих лет перерыва. Но у Кокорина и Мамаев уже приличный для футбола возраст. Кроме того, заключение может негативно сказаться не только на их физической форме, но и на моральных силах. Поэтому я бы сказал, что есть основания говорить о конце их карьеры», — цитирует Свищева RT.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России не занимается делом Кокорина и Мамаева.