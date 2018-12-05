Уткин назвал омерзительным решение суда по делу Кокорина и Мамаева

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Комментатор Василий Уткин прокомментировал решение суда по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения футболистов, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

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«Что же, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно. Я напомню, что речь идет сейчас не о наказании. А о мере пресечения. Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца. Допускаю бюрократию и волокиту, но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет.

Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить. О воздействии на следствие говорить просто позорно, потому что у всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей.

Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке.

Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды», — написал Уткин в телеграме.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Ранее адвокат Кокорина назвала решение суда «казнью на Дворцовой площади».