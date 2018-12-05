Младший брат Кокорина написал заявление на избитого водителя

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Младший брат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл написал заявление на потерпевшего в ходе конфликта возле гостиницы «Пекин» Виталия Соловчука, сообщает ТАСС.

«Первым удар нанес Соловчук, это видно на записи, этим ударом он снес Кирилла с ног, а Кирилл просто защищался и ладонью ударил в ответ. В связи с этим Кирилл Кокорин написал заявление на Соловчука, по данному факту проводится проверка», — заявил адвокат Вячеслав Барик.

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5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения братьев Кокориных, полузащитника Павла Мамаева и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.