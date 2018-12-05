Суд продлил арест Кокорина на два месяца
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин остался под арестом, сообщает «Советский спорт».
5 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение продлить срок заключение футболиста под стражей до 8 февраля.
Форвард оказался в СИЗО «Бутырка» в октябре, вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым он обвиняется по двум статьям «Побои» и «Хулиганство». Также в заключении находились брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что адвокат надеется на освобождение Кокорина и Мамаева из-под стражи.