Суд продлил арест Кокорина на два месяца

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин остался под арестом, сообщает «Советский спорт».

5 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение продлить срок заключение футболиста под стражей до 8 февраля.

Форвард оказался в СИЗО «Бутырка» в октябре, вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым он обвиняется по двум статьям «Побои» и «Хулиганство». Также в заключении находились брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что адвокат надеется на освобождение Кокорина и Мамаева из-под стражи.