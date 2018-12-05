Анри попросил «не накалять обстановку» вокруг «Монако»

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Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал матч с «Амьеном» в рамках 16-го тура чемпионата Франции, передает «Советский спорт».

Наставник остался доволен действиями подопечных на поле.

«Победа над «Амьеном» позволяет нам спокойно готовиться к следующей игре чемпионата. Мне понравился наш матч с «Монпелье», но с точки зрения интенсивности игры в обороне, с «Амьеном» мы действовали еще лучше. Не надо накалять обстановку. «Монако» обязан продолжать работать. Нам необходимо взять лучшее из каждого матча и соединить воедино. «Амьен» доставил нам немало проблем, но мы знали, как на них ответить. Уверен, команда выберется из нынешней ситуации», — цитирует Анри пресс-служба клуба.

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Встреча завершилась проигрышем «Амьена» со счетом 0:2.

На данный момент «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Амьен» — 19-е.

Ранее матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» был перенесен из Харькова из-за военного положения на Украине.