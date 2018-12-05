Глава «Урала» высказался против проведения Олимп — Кубка России зимой

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал время проведения Олимп — Кубка России, передают «Известия».

Глава недоволен тем, что соревнование проводят зимой, а также большим промежутком между первым и ответным матчами.

«Играть в футбол зимой очень тяжело. По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде — в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичней перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно. Это ведь национальный трофей, который даёт путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, что матч со «Спартаком» не соберет полный стадион», — подчеркнул глава команды.

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Московский «Спартак» и «Урал» встретятся в 1/4 финала турнира 5 декабря в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что профсоюз футболистов разберет сыгранный в холоде матч «Енисей» — «Ахмат».