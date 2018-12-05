Роналду был готов перейти в «Милан» летом 2018 года
Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал, что португальский нападающий Криштиану Роналду рассматривал вариант перейти в итальянский клуб, передает «Советский спорт».
Форвард был готов на трансфер, несмотря на то, что команда не выступает в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
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«Уверяю вас: если бы прежние владельцы остались, то Роналду надел бы футболку «Милана». Гарантирую. Он не возражал против того, чтобы не играть в Лиге чемпионов. Он сказал: «Я никогда не выигрывал Лигу Европы, поэтому ее я тоже выиграю», — заявил Мирабелли.
Роналду попал в сферу интересов «Милана» летом 2018 года, когда футболист являлся игроком мадридского «Реала».
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