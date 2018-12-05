Колумбийка Ибаргуэн стала лучшей легкоатлеткой 2018 года

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Колумбийская прыгунья в длину Катрин Ибаргуэн признана лучшей легкоатлеткой 2018 года, сообщает ТАСС.

Спортсменка была выбрана на церемонии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Монако.

В нынешнем сезоне Ибаргуэн победила четыре раза на этапах «Бриллиантовой лиги» в тройном прыжке, а также заняла первое место в финалах «Бриллиантовой лиги» в тройном прыжке и прыжках в длину.

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IAAF учредил также номинацию «Восходящая звезда», которую получила 19-летняя американка Сидни Маклафлин, установившая в 2018 году мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами среди юниоров.

Ранее пойманная на допинге легкоатлетка возглавила Минспорта Кировской области.