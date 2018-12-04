Аллегри: Роналду хочет выиграть «Золотой мяч» с «Ювентусом»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри разочарован результатами голосования за «Золотой мяч», передает «Советский спорт».
Награда была вручена полузащитнику сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луке Модричу, а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял второе место.
«Я разочарован тем, что Роналду не получил «Золотой мяч». Он заслужил победу своей игрой за «Реал» в этом году. А на чемпионате мира Роналду не мог продвинуться дальше, чем они это сделали со сборной Португалии. Криштиану хочет выиграть «Золотой мяч» с «Ювентусом» в следующем году. В этом заключается его мотивация», — приводит слова Аллегри Football Italia
В текущем сезоне Роналду провел 18 матчей за «Ювентус», забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее наставник «Атлетико» назвал достойных претендентов на «Золотой мяч».