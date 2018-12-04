Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта России

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Чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк стал лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России за 2018 год в номинации «Гордость России», сообщает ТАСС.

Дацюк стал победителем в категории «Лучший спортсмен года».

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В 2018 году хоккеист вместе со сборной России выиграл Олимпийские игры в Пхенчхане.

На звание лучшего спортсмена года также претендовали четырехкратный призер Олимпиады-2018 лыжник Александр Большунов и серебряный призер чемпионата мира легкоатлет Сергей Шубенков.

Ранее Загитова стала лучшей спортсменкой года в номинации «Гордость России».