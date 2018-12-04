Отец Хабиба Нурмагомедова ответил на просьбу президента России
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на просьбу президента России Владимира Путина, передает «Советский спорт».
Он рассказал об обещании не наказывать своего сына за стычку за пределами октагона после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
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«Владимир Владимирович это сказал и на камеру, и отдельно – в приватной беседе. И покойный отец меня об этом также просил. Мы с Хабибом нормально поговорили и решили, что так делать он больше не будет» — сказал Нурмагомедов-старший.
Ранее Рой Джонс назвал начатую Нурмагомедовым потасовку ответом мужчины.