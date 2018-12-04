Хавбек «Зенита» высказался об изменившемся стиле игры Роналду в «Ювентусе»

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Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, который раньше выступал за итальянский «Ювентус», поделился мнением о матче 15-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер», передает «Советский спорт».

Встреча состоится 7 декабря. Маркизио сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Интера» Мауро Икарди.

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«Икарди и Роналду доказывают, что от них всегда стоит ждать чего-нибудь эдакого в таких матчах. При этом это два абсолютно разных игрока. Икарди может быть незаметен на поле на протяжении 90 минут, как это было в матчах против «Барселоны», ему лишь нужен мяч в штрафной соперника, чтобы забивать. В этом он один из лучших в мире.

Роналду же изменил стиль своей игры в Италии. Он часто опускается вглубь поля, чтобы получить мяч. Это часть маневра. Криштиану постоянно участвует в голевых атаках. Они оба великие чемпионы, но я также рассчитываю на Кьеллини, который в таких больших матчах часто выдвигается вперед и забивает головой», — цитирует Маркизио Sky Sport.

Ранее сестра Роналду поддержала не получившего «Золотой мяч» брата.