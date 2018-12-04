Президент ВФЛА не удивлен решению ИААФ

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики заявил, что не удивлен решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстанавливать организацию в правах, передает ТАСС.

Решение было принято из-за того, что ВФЛА не выполнила два условия дорожной карты.

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«Я не удивлен, но надежды были, потому что ВФЛА проделала огромную работу. Как все поняли, невыполненными остаются только два условия — выплата долга ВФЛА перед ИААФ и допуск экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к пробам московской лаборатории», — заявил Шляхтин.

Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за расследования, проведенного комиссией WADA.

Ранее в ВФЛА прокомментировали решение ИААФ.