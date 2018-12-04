«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.

По информации издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проверяет информацию Football Leaks о преувеличении суммы спонсорских контрактов и завышении своих доходов, чтобы иметь возможность тратить большие суммы на трансферы игроков.

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Отмечается, что владелец «Манчестер Сити» брал на себя часть расходов на приобретение футболистов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино.