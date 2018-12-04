Суд продлил арест подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена

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Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил на 15 суток арест подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «Советский спорт».

«Суд продлил меру пресечения в отношении подозреваемых в рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену», — заявили в пресс-службе суда.

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.