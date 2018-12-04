Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина и Мамаева в футболе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном», — цитирует Черчесова ТАСС.
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Утром 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.
Ранее Черчесов заявил, что Кокорин и Мамаев имели достаточно времени для переосмысления поведения.