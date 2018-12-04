Черчесов поделился мнением об аресте Кокорина и Мамаева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту», — цитирует Черчесова ТАСС.
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Утром 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.